Мужчина проник в квартиру петербурженки и пытался совратить ее

Санкт-Петербург, 12 апреля. Жительница Петербурга заявила в полицию, что ее пытался развратить водитель, подвозивший девушку до дома на автомобиле. Мужчина проник следом за пострадавшей в ее квартиру.

Инцидент произошел 11 апреля около 4.00. Девушка 1997 года рождения в ночь со среды на четверг отдыхала с подругой в ресторане. Затем жительница Петербурга решила пройтись по Садовой улице. Рядом с ней остановился белый автомобиль Hyundai Solaris, и водитель предложил девушке бесплатно подвезти ее домой. Жительница Петербурга согласилась и села в иномарку.

Машина прибыла к дому пострадавшей, но водитель начал преследовать девушку. Сначала мужчина зашел за ней в подъезд, затем в лифт, хотя приглашения в гости он не получал. Когда девушка открыла дверь в квартиру, водитель толкнул ее внутрь и потащил в комнату, где попытался совершить в ее отношении ненасильственные действия сексуального характера. Пострадавшая кричала, кидалась в мужчину предметами, а затем укусила его за губу, когда злоумышленник попытался ее поцеловать. Водитель испугался и убежал.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину южной внешности 25—30 лет, среднего роста, с черными волосами и щетиной, сообщают «Невские Новости». Госномер автомобиля, на котором водитель подвозил пострадавшую, на данный момент устанавливается.