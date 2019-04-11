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Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем космонавтики

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Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем космонавтики

Санкт-Петербург, 11 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с наступающим Днем космонавтики. Соответствующее обращение к жителям Северной столицы размещено на сайте городской администрации.

Александр Беглов напомнил, что 12 апреля 1961 года был совершен легендарный полет Юрия Гагарина, который открыл человечеству дорогу в космос.

«Мы отдаем дань глубокого уважения самоотверженному труду наших ученых, конструкторов, летчиков и испытателей — всех, кто способствовал триумфу отечественной инженерной мысли и науки», — говорится в тексте поздравления.

Также Александр Беглов подчеркнул, что Петербург внес особый вклад в освоение космоса. В научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро Северной столицы разрабатывались передовые технологии, а новейшие образцы ракетной техники продолжают создаваться в городе на Неве. Вузы Петербурга ежегодно выпускают специалистов ракетно-космической отрасли.

«Мы гордимся достижениями всех, кто сегодня работает в этой важной сфере, делает все, чтобы Россия оставалась великой космической державой», — подчеркнул Александр Беглов.

В заключении временно исполняющий обязанности губернатора пожелал петербуржцам благополучия, оптимизма и новых успехов в труде во славу нашей страны.

Ранее жителям Северной столицы рассказали, как пройдет День космонавтики в городе. Кульминацией праздника станет запуск десятков макетов космических кораблей из Петропавловской крепости.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга
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