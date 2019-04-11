Коммунальщики чистят газоны в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля. Коммунальные службы Петербурга активно трудятся в Московском районе, очищая газоны от грязи. Уборка проходит в рамках месячника по благоустройству, который стартовал в Северной столице 1 апреля.

Дворники очищают газоны, используя грабли. Это позволяет освободить кусты от грязи и лишней растительности, пережившей зиму. Чтобы очистить пролеты, по ним пустили подметальные и комбинированные машины.

Также коммунальные службы трудятся сегодня в Красногвардейском, Фрунзенском, Василеостровском, Центральном, Адмиралтейском и Приморском районах. Осадки не только не упрощают задачу работникам, но и заставляют прилагать больше усилий к уборке улиц, сообщают «Невские Новости».

Ранее сообщалось, что с начала месяца петербургские коммунальщики отмыли более 600 улиц. Всего в рамках месячника по благоустройству очистят 2528 улиц и проспектов Северной столицы. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов дал распоряжение преобразить город к майским праздникам.