Сотрудники «Пулково» предложили пассажирке с двумя фамилиями купить два билета

Санкт-Петербург, 11 апреля. Сотрудники петербургского аэропорта «Пулково» предложили пассажирке, вылетающей в Париж, заплатить за два посадочных места. Трудности возникли из-за наличия у женщины двух паспортов с разными фамилиями.

Пассажирка рассказала, что у нее есть два международных документа, удостоверяющих личность: российский и французский. В первом паспорте значится фамилия ее бывшего супруга. Во втором документе прописана девичья фамилия, так как во Франции признают только фамилию, данную человеку при рождении. По словам женщины, она уже 15 лет без затруднений летает с двумя паспортами, прилагая к ним свидетельство о рождении и документ, подтверждающий смену фамилии.

Однако в «Пулково» пассажирке рассказали, что двух фамилий у человека быть не может, поэтому сначала женщине предложили поменять местами фамилии, указанные в билете, а затем вообще убрать девичью фамилию из проездного документа, причем за обе манипуляции запросили дополнительную плату. Пассажирка сообщила сотрудникам аэропорта, что отсутствие девичьей фамилии в ее билете затруднит паспортный контроль во Франции. Тогда женщине предложили оплатить два места в самолете, зарегистрировав их на разные фамилии.

«То есть, хоть я и лечу в единственном экземпляре, но должна дважды оплатить билет до Парижа и разместиться на двух креслах. Одно кресло займет мой французский паспорт и голова, а другое — российский и все остальное тело», — негодует пассажирка.

В итоге женщина почувствовала себя плохо, и ей была оказана медицинская помощь. По словам пассажирки, у нее произошел микроинфаркт. После этого к стойке регистрации подошел руководитель сотрудников «Пулково» и, разобравшись в ситуации, проводил женщину на рейс до Парижа. Пассажирка сообщила, что теперь боится возвращаться в Россию и общаться с сотрудниками петербургского аэропорта.

Пресс-служба «Пулково» сообщила интернет-газете «Ридус», что информация о подобном инциденте не поступала в управляющую компанию аэропорта.

«Согласно правилам, агент пассажирского отдела во время проведения процедуры регистрации обязан сверить личные данные пассажира с данными, внесенными в систему регистрации. В случае расхождения информации сотрудник аэропорта не имеет права зарегистрировать пассажира и его багаж, а также выдать посадочный талон. Это требование закона для обеспечения безопасности», — рассказала специалист по связям с общественностью Дарья Сергеева.

Она также уточнила, что при возникновении подобных ситуаций сотрудник аэропорта просит пассажира обратиться к представителю авиакомпании для решения проблемы.