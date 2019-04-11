Активисты движения «Петербург — город перемен!» отмыли фасад детского сада

Санкт-Петербург, 11 апреля. Волонтеры общественного движения «Петербург — город перемен!» вышли на уборку Северной столицы. Активисты помогают коммунальным службам в рамках месячника по благоустройству.

Волонтеры начали работу с мойки фасада здания детского сада «Калипсо» при школе №4 Ж.И.Кусто на 12-й линии Васильевского острова. Активисты поставили своей задачей оказание помощи в уборке тем учреждениям, которые не могут взять на себя затраты по очистке зданий и прилегающих территорий. Некоторые представители бизнеса оказали содействие общественному движению, что позволило нанять профессионалов для мойки фасадов.

«Мы обзвонили учреждения, которые требуют уборки фасадов и поинтересовались: есть ли у них возможность помыть самостоятельно? Тем, у кого нет такой возможности, решили помочь», — сообщила активист движения «Петербург — город перемен!» Виктория Кузина.

Также волонтер рассказала, что Васильевский остров привлек участников общественного движения как одно из исторических мест Петербурга, посещаемых большим количеством туристов. Активисты собираются также поработать сегодня на Английской набережной. У движения достаточно большой список мест, требующих уборки. Волонтеры планируют помочь всем по мере своих возможностей, сообщают «Невские Новости».

Активисты общественного движения «Петербург — город перемен!» откликнулись на призыв временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, который распорядился очистить Северную столицу от накопившейся за зиму грязи к майским праздникам. Волонтеры организовали колл-центр, через который принимают заявки организаций.