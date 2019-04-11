«Петербург — город перемен!» приглашает студентов на квест-пикник

Санкт-Петербург, 11 апреля. Общественное движение «Петербург — город перемен!» устраивает для студентов Северной столицы весенний квест-пикник. Мероприятие пройдет в Межвузовском студенческом городке 14 апреля, сообщает пресс-служба движения.

Пикник поможет участникам познакомиться с историей Петербурга и проявить свои лучшие качества.

«Цель нашего квеста — собрать код, который изменит нашу жизнь к лучшему. Для этого игрокам придется прокачать свои знания в восьми сферах жизни», — рассказала член совета общественного движения Екатерина Зиновкина.

Мероприятие соберет более 300 студентов, которые пройдут различные станции квеста, посвященного всестороннему развитию личности. Победители игры получат призы, а все присутствующие смогут зарядиться энергией и положительными эмоциями. Чтобы принять участие в квесте-пикнике, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее в Северной столице прошел фестиваль «Культурный Этно-Движ», организованный общественным движением «Петербург — город перемен!». Основными целями мероприятия стали взаимодействие с различными культурами Российской Федерации и помощь детям из хосписа.