Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Петербург — город перемен!» приглашает студентов на квест-пикник

38
0 Оставить комментарий

«Петербург — город перемен!» приглашает студентов на квест-пикник

Санкт-Петербург, 11 апреля. Общественное движение «Петербург — город перемен!» устраивает для студентов Северной столицы весенний квест-пикник. Мероприятие пройдет в Межвузовском студенческом городке 14 апреля, сообщает пресс-служба движения.

Пикник поможет участникам познакомиться с историей Петербурга и проявить свои лучшие качества.

«Цель нашего квеста — собрать код, который изменит нашу жизнь к лучшему. Для этого игрокам придется прокачать свои знания в восьми сферах жизни», — рассказала член совета общественного движения Екатерина Зиновкина.

Мероприятие соберет более 300 студентов, которые пройдут различные станции квеста, посвященного всестороннему развитию личности. Победители игры получат призы, а все присутствующие смогут зарядиться энергией и положительными эмоциями. Чтобы принять участие в квесте-пикнике, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее в Северной столице прошел фестиваль «Культурный Этно-Движ», организованный общественным движением «Петербург — город перемен!». Основными целями мероприятия стали взаимодействие с различными культурами Российской Федерации и помощь детям из хосписа.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба общественного движения «Петербург — город перемен!»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров