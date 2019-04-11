Рамси Сноу из «Игры престолов» приедет в Петербург

Санкт-Петербург, 11 апреля. Актер Иван Реон, исполнивший роль Рамси Сноу в культовом сериале «Игра престолов», приедет в Петербург, чтобы встретиться с посетителями Comic Con Saint Petersburg-2019. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте фестиваля.

Мероприятие пройдет в выставочном комплексе «Ленэкспо» с 17 по 19 мая. Иван Реон, перевоплотившийся на экране в одного из самых кровожадных персонажей сериала, выступит на сцене 18 и 19 мая. Также он раздаст фанатам автографы и примет участие в фотосессиях.

Актер известен не только ролью в «Игре престолов», но и по сериалам «Отбросы», «Сверхлюди», «Грешники» и «Городские легенды». Также Иван Реон появился в кинолентах «Грязь» и «Дикий Билл».

Напомним, первая серия финального сезона «Игры престолов» выходит 14 апреля. В честь этого онлайн-сервис «Амедиатека» запустил шоу под названием «Еще одну и спать. Сериалити», главного и единственного героя которого заперли в стеклянном кубе в центре Москвы и заставили без остановки посмотреть все сезоны популярного сериала.