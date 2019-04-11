Туристический сбор для иностранцев привлечет миллиард рублей в бюджет Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля. Специальный сбор с иностранных туристов планируют ввести в Петербурге. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Туристический сбор для иностранцев составит всего 100 рублей в сутки. Нововведение позволит привлечь в городской бюджет 1 миллиард рублей. Деньги пойдут на сохранение и реставрацию исторических зданий Северной столицы. Отмечается, что сбор не коснется граждан России, приезжающих в Петербург в качестве туристов.

Ранее идею о туристическом сборе одобрил президент РФ Владимир Путин. Этот вопрос Александр Беглов обсудил с главой страны на личной встрече.