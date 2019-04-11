Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Туристический сбор для иностранцев привлечет миллиард рублей в бюджет Петербурга

133
0 Оставить комментарий

Туристический сбор для иностранцев привлечет миллиард рублей в бюджет Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля. Специальный сбор с иностранных туристов планируют ввести в Петербурге. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

 

Туристический сбор для иностранцев составит всего 100 рублей в сутки. Нововведение позволит привлечь в городской бюджет 1 миллиард рублей. Деньги пойдут на сохранение и реставрацию исторических зданий Северной столицы. Отмечается, что сбор не коснется граждан России, приезжающих в Петербург в качестве туристов.

Ранее идею о туристическом сборе одобрил президент РФ Владимир Путин. Этот вопрос Александр Беглов обсудил с главой страны на личной встрече.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Официальная страница Александра Беглова «ВКонтакте»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров