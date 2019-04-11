Более 80% обманутых дольщиков Петербурга получат жилье в этом году

Санкт-Петербург, 11 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что 85% обманутых дольщиков Северной столицы получат свое жилье в этом году. Меры предпринимаются по указанию президента России Владимира Путина, рассказал Беглов во время сегодняшнего осмотра строящейся станции метро «Проспект Славы».

Исполняющий обязанности главы Петербурга уточнил, что полностью проблема обманутых дольщиков будет решена в течение полутора лет. Выдать ключи от всех квартир, строительство которых значительно затянулось, в этом году невозможно юридически. Но уже в 2020 году жилье получат те, кто не смог сделать этого до конца текущего года, сообщают «Невские Новости».

Также Александр Беглов рассказал о своей встрече с главой министерства строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым и о переходе на новую систему работы с дольщиками, который стартует 1 июля. В ближайшее время правительство выпустит постановление, определяющее для строителей правила внедрения новой системы. Александр Беглов подчеркнул, что необходимо защищать не только дольщиков, но и строителей, потому что иначе некому будет возводить новые здания.