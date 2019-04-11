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Беглов назвал дату открытия станции «Проспект Славы»

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Беглов назвал дату открытия станции «Проспект Славы»

Санкт-Петербург, 11 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что станция метро «Проспект Славы» должна заработать к 1 сентября. Об этом он сообщил во время осмотра строящейся станции Фрунзенского радиуса.

По словам Александра Беглова, станция «Проспект Славы» должна заработать к началу учебного года, чтобы дети и их родители смогли с комфортом добираться до образовательных учреждений. Исполняющий обязанности губернатора отметил, что работы при этом нужно завершить к 1 июля, чтобы Петербургский метрополитен успел принять станцию и запустить ее в третьей декаде августа, сообщают «Невские Новости». Местные жители должны привыкнуть к новой станции и изучить входы и выходы до 1 сентября.

Ранее Александр Беглов рассказал, что к 2032 году в Петербурге откроется 29 новых станций. На развитие городской подземки каждый год планируют выделять около 30 миллиардов рублей.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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