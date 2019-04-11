Беглов возвращает Петербургу столичный статус

При Александре Беглове Петербург возвращает себе статус столичного города. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала политтехнолог и журналист Алена Август.

Встреча с президентом

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с врио главы Петербурга Александром Бегловым. Во время встречи российский лидер поддержал план развития транспортной инфраструктуры Северной столицы.

В свою очередь врио рассказал о договоренности с РЖД построить до 2024 года шесть путепроводов. Это позволит значительно улучшить дорожную сеть города.

Владимир Путин заметил, что такая практика уже существует в Москве. Он добавил, что ее можно тиражировать; эта система «очень эффективно работает», заметил глава государства.

«Мы это, конечно, поддержим. Развитие транспортной инфраструктуры города будет освобождать центр от лишнего количества машин, экологию будет улучшать, это хорошая практика», — пояснил Путин.

Александр Беглов рассказал, что на проект строительства шести путепроводов власти Петербурга вложат 28 миллиардов рублей. Это сумма составит 60% от общей стоимости проекта.

Ранее Беглов переговорил с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. По итогам встречи врио поручил членам городского правительства ускорить подготовку соглашения с ОАО «РЖД». По программе развития железных дорог в город будет вложено 88 миллиардов рублей.

«Беглов понимает, как решать проблемы»

По словам Алены Август, огромная сумма, которая была выделена на развитие города, — это итог тестового периода. Помимо того, что Беглов продемонстрировал себя в качестве врио, в кабинетах правительства Петербурга шла напряженная работа, прорабатывались проекты. Потому что, по мнению политтехнолога, деньги просто так не даются, особенно с одобрения президента.

«Путин деньги так просто не разбрасывает. Мы видим, что это не просто какие-то планы, это уже проработанные проекты. Это явно видно, особенно на фоне встреч Беглова с главой РЖД, с представителями других госкорпораций. Это говорит о том, что четкие программы действий при выделении денег начинают реализовываться. Обычные люди не видят огромный объем работы, который идет. Он виден только по факту, который состоялся», — пояснила Алена Август.

Политтехнолог уверена, что Петербург будет оправдывать звание не только культурной столицы, но и комфортного города, поскольку сегодня идет активное развитие транспортной системы и строительство социальной инфраструктуры.

«Город растет, и Беглов четко понимает, как решать выявленные проблемы. Кроме того, часть денег пойдет на выкуп объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы, поликлиники). Это очень важно, потому что жилье строится, нужно подтягивать соцструктуры. Беглов уже говорил об этом дисбалансе, и что этим нужно заниматься. Поэтому понятно, на что пойдут эти деньги. Резюмируя, можно сказать, что тестовый режим завершился хорошо. Президент поставил зачет», — заключила Алена Август.

Напомним, в марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился Бегловым. В ходе встречи врио озвучил проблему с выкупом детских садов и школ в новых жилых комплексах Санкт-Петербурга. Беглов отметил, что в прошлом году в Северной столице построили 3,95 миллиона квадратных метров жилья. В 2019 году планируют 3,4 миллиона квадратных метров.

«У нас произошел дисбаланс между жилищным строительством и инфраструктурой», — отметил Беглов.

По итогам встречи Медведев распорядился, чтобы министерство финансов рассмотрело эти вопросы и выделило Петербургу средства из федерального бюджета.