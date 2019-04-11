Новый детсад на 300 воспитанников открылся в Московском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля. Новый детский сад №99 открылся в Московском районе Петербурга. Дошкольное учреждение, которое примет 300 воспитанников, начало работу по распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова.

Детский сад расположился в доме №13, корпус 3 по Среднерогатской улице. Учреждение находится в районе активной жилой застройки, поэтому местные жители испытывали в нем острую необходимость. Застройщик ООО «Петра-8» ввел здание детского сада в эксплуатацию еще в октябре 2018 года, однако процесс открытия затянулся. Александр Беглов, который посетил объект в конце прошлого года, дал распоряжение соответствующим комитетам выкупить учреждение в ближайшее время.

Сегодня дошкольное учреждение приняло первых воспитанников. В саду сейчас четыре группы на 126 человек. Малыши уже успели позаниматься физкультурой в бассейне.

Глава Московского района Владимир Ушаков сообщил, что в скором времени в районе откроют еще 4 детских сада, которые вместят 1000 воспитанников. По его словам, родители уже подали 800 заявок на прием детей в дошкольные учреждения в 2019 и 2020 годах, сообщают «Невские Новости».

Ранее Александр Беглов неоднократно подчеркивал, что создание объектов социальной инфраструктуры должно поспевать за вводом в эксплуатацию квадратных метров жилья. На встрече с общественностью Красногвардейского района временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что он попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить из федерального бюджета средства на покупку 17 детских садов и четырех школ.