Милонов ответит на вопросы участников «Школы молодого политика»

Санкт-Петербург, 11 апреля. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов встретится с участниками «Школы молодого политика» в Петербурге. Мероприятие пройдет 13 апреля в гостинице «Россия», сообщает пресс-служба проекта.

Встреча с Виталием Милоновым начнется в 13.00. В рамках мероприятия депутат ответит на вопросы присутствующих и поделится своим опытом работы на всех уровнях законодательной власти. Чтобы посетить встречу с Милоновым, участникам «Школы молодого политика» нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, «Школа молодого политика» — это внепартийный образовательный проект для жителей Петербурга, которые хотят активно участвовать в общественно-политической жизни Северной столицы. Сейчас обучение в рамках программы проходят более 1000 человек. Второй поток проекта стартовал 6 апреля.