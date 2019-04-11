Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Милонов ответит на вопросы участников «Школы молодого политика»

54
0 Оставить комментарий

Милонов ответит на вопросы участников «Школы молодого политика»

Санкт-Петербург, 11 апреля. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов встретится с участниками «Школы молодого политика» в Петербурге. Мероприятие пройдет 13 апреля в гостинице «Россия», сообщает пресс-служба проекта.

Встреча с Виталием Милоновым начнется в 13.00. В рамках мероприятия депутат ответит на вопросы присутствующих и поделится своим опытом работы на всех уровнях законодательной власти. Чтобы посетить встречу с Милоновым, участникам «Школы молодого политика» нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, «Школа молодого политика» — это внепартийный образовательный проект для жителей Петербурга, которые хотят активно участвовать в общественно-политической жизни Северной столицы. Сейчас обучение в рамках программы проходят более 1000 человек. Второй поток проекта стартовал 6 апреля.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба проекта «Школа молодого политика»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров