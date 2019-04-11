Петербуржцы обрадовались внезапному снегу в середине апреля

Санкт-Петербург, 11 апреля. Снегопад неожиданно начался в Петербурге 11 апреля. Жители Северной столицы обрадовались такому внезапному природному явлению.

Сегодня утром петербургские термометры показали -2 градуса, и город оказался покрыт белой пеленой. Однако выпавшие осадки довольно быстро начали таять. Своими эмоциями по поводу снега горожане поделились в социальных сетях.

Днем температура воздуха в Северной столице поднимется до +1, поэтому снег пролежит совсем недолго. Синоптики обещают, что уже в предстоящие дни термометры покажут +7 градусов, сообщают «Невские Новости».

Не только апрельский снегопад стал настоящим сюрпризом для горожан. В этом году в Петербурге зимой выпало аномальное количество осадков. Город уже готовится к следующему холодному сезону, закупая малогабаритную коммунальную технику для очистки дворов и тротуаров.