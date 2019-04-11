Почти 30 станций метро откроется в Петербурге к 2032 году

Санкт-Петербург, 11 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов осмотрел строящуюся станцию «Проспект Славы», которая находится во Фрунзенском районе. В ходе визита Беглов рассказал, что к 2032 году в Северной столице появится 29 новых станций метро, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ежегодно в строительство Петербургского метрополитена будут вкладывать около 30 миллиардов рублей. Александр Беглов подчеркнул, что создание новых станций является непростой задачей, однако город приложит все усилия для ее успешного выполнения.

Также временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что необходимо ускорить проектирование новых станций, а также усовершенствовать работу уже существующих линий метрополитена. Александр Беглов призвал строителей набрать тот темп, с которым городская подземка развивалась в советские годы.

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга не только осмотрел вестибюль будущей станции, но и ознакомился с процессом строительства шахты. Александр Беглов заявил, что необходимо скорректировать план транспортного строительства Северной столицы. Также исполняющий обязанности губернатора отметил, что хотелось бы сохранить «Метрострой», с которым ранее городское правительство расторгло контракты из-за невыполнения обязательств, главным подрядчиком, осуществляющим работы в петербургской подземке. При этом во что бы то ни стало будут защищаться интересы жителей города.

Ранее Александр Беглов рассказал о ремонте станций петербургского метро в этом году. В первую очередь будут выполнены работы на станциях «Технологический институт», «Московская» и «Маяковская».