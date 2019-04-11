Полиция задержала хулиганов, угрожавших автоматом прохожим в Колпино

Санкт-Петербург, 11 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, которые угрожали автоматом жителям Колпино. Заявление на хулиганов написала мать пострадавшей 15-летней школьницы.

Инцидент произошел 28 марта в парке за торговым центром «Меркурий», расположенном на Пролетарской улице. После него 47-летняя жительница Колпино заявила в полицию, что неизвестный угрожал автоматом ее дочери. Другие горожане также сообщили о двух молодых людях, разъезжающих по городу на белом автомобиле и пугающих прохожих оружием.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два парня 19 и 22 лет. У нарушителей изъяли предмет, похожий на автомат. На данный момент улика отправлена на экспертизу, сообщают «Невские Новости».