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Беглов взял на контроль строительство ж/д станции в Новой Лахте

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Беглов взял на контроль строительство ж/д станции в Новой Лахте

Санкт-Петербург, 11 апреля. Строительство железнодорожной станции и перехода в Новой Лахте начнется уже в следующем году. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что будет лично контролировать процесс.

 

Проектирование новых объектов Новой Лахты завершится в этом году. Ранее Александр Беглов встретился с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым и договорился о создании путепроводов по направлениям Сестрорецк, Лисий Нос, Лахта, Новая Деревня и Сертолово до 2024 года. Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что уже проводятся консультации по федеральному софинансированию строительства еще 11 путепроводов.

Также ОАО «РЖД» проложит два дополнительных железнодорожных пути в Тосно. На этих ветках будет установлено тактовое движение. В рамках развития железнодорожной инфраструктуры Петербург закупит 28 поездов и 178 вагонов, сообщил Александр Беглов.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Официальная страница Александра Беглова «ВКонтакте»
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