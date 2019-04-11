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В петербургском метро нашли молчащего мальчика

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В петербургском метро нашли молчащего мальчика

Санкт-Петербург, 11 апреля. Маленький мальчик был обнаружен на платформе станции метро «Автово» в Петербурге. На вид ребенку 6 лет, и он не разговаривает, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Мальчик был найден вечером 10 апреля. На куртке ребенка пришита бирка с именем и номером телефона, но на звонки никто не отвечает. Мальчика доставили в детское медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о потерявшемся школьнике из Выборгского района, которого нашли на железнодорожной платформе в Репино. Ребенок был передан отцу.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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