В петербургском метро нашли молчащего мальчика

Санкт-Петербург, 11 апреля. Маленький мальчик был обнаружен на платформе станции метро «Автово» в Петербурге. На вид ребенку 6 лет, и он не разговаривает, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Мальчик был найден вечером 10 апреля. На куртке ребенка пришита бирка с именем и номером телефона, но на звонки никто не отвечает. Мальчика доставили в детское медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о потерявшемся школьнике из Выборгского района, которого нашли на железнодорожной платформе в Репино. Ребенок был передан отцу.