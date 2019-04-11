Навигация по рекам и каналам Петербурга стартует 12 апреля

Санкт-Петербург, 11 апреля. Реки и каналы Петербурга откроются для судов 12 апреля. Маломерные суда смогут выйти на водные пути Северной столицы 14 апреля, сообщается на сайте городского комитета по транспорту.

В пятницу в 9.00 по рекам и каналам Петербурга начнут движение суда, длина которых составляет более 20 метров. С 9.00 воскресенья начнут работу катера, которые катают туристов по водным путям города, а также другие маломерные суда, сообщает «Комсомольская правда - Петербург». Напомним, к водным путям Северной столицы относятся Кронверкский пролив, канал Грибоедова, реки Екатерингофка, Мойка, Пряжка, Фонтанка, Карповка и другие.

Ранее сообщалось, что «Мостотрест» опубликовал график разводки мостов на 2019 год. Навигация по Неве и Малой Неве стартовала 10 апреля.