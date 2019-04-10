Эксперт оценил подход Беглова к управлению Петербургом

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с главой государства Владимиром Путиным, политики обсудили ключевые вопросы, касающиеся развития Северной столицы. На встрече Беглов сообщил Путину, что город получит 8 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры, в том числе на обеспечение безопасности на социальных объектах — в поликлиниках, школах, детских садах.

«Мы договорились, что нам компенсируют процентную ставку, что даст нам порядка 700 миллионов рублей, которые мы тоже потратим на социальную инфраструктуру», — уточнил Беглов.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей высоко оценил деятельность Беглова в роли врио губернатора Петербурга. Также он напомнил высказывание политолога Алексея Мухина о том, что петербуржцы устали от прежнего губернатора Георгия Полтавченко, отметив, что «коллега говорил совершенно правильно». Мартынов уверен: городу нужен сильный и прогрессивный руководитель.

«Скажу так: Питеру наконец повезло с губернатором, у города есть Беглов. Потому что Северная столица — культурная столица, главный туристический центр России, гордость всего российского народа. Питер — жемчужина нашей страны, он заслуживает более качественного подхода, в том числе в управлении и развитии», — говорит политический аналитик.

Правозащитник уверен, что Беглов обладает необходимым опытом и связями, чтобы гармонично развивать Петербург и вернуть ему федеральную повестку.

«Беглов, как пока еще временно исполняющий обязанности губернатора, — это человек с федеральным опытом управления, он работал на разных ответственных должностях и обладает всеми необходимыми компетенциями. Более того, для руководителя любого региона компетенция коммуникации с федеральным центром — это чуть ли не главное качество. Тем более для руководителя Северной столицы», — сказал политолог.

Собеседник ФАН добавил, что ранее Беглов встречался с представителями крупнейших российских государственных компаний, в ходе встреч были достигнуты конкретные договоренности по развитию города и его инфраструктуры.

«Сегодня уже запущены программы развития не только города, но и всей петербургской агломерации. Это очень инвестиционно привлекательный регион. Речь идет не только о бюджетном финансировании, но и о привлечении государственных и негосударственных компаний. Это и РЖД, и «Газпром», и зарубежные частные инвестиционные компании», — подчеркивает эксперт.

Он обратил внимание на грамотную кадровую политику, которую проводит врио губернатора Петербурга. Благодаря ей город возглавили люди, которые действительно переживают за его судьбу и готовы его развивать.

«Как мне представляется, та команда, которую собрал Беглов сегодня у себя, ставит перед собой простую с точки зрения формулирования, но достаточно сложную в плане реализации задачу — в кратчайшие сроки достичь темпов развития «большой» столицы, то есть Москвы. За пять-семь лет город принципиально преобразился, он стал комфортным, удобным для жизни горожан, туристов, для бизнеса и инвестиций. Сегодня ряд проектов уже реализуется и в Петербурге», — резюмировал Алексей Мартынов.

Напомним, ранее Беглов встречался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили строительство объектов социальной инфраструктуры, развитие технологий и судостроительства — отрасли, которая является для региона критически важной. Как сообщает ряд источников, штаб-квартира Объединенной судостроительной корпорации может переехать из Москвы в Петербург. Это даст Петербургу новые рабочие места, укрепит его статус морской столицы и увеличит налоговые поступления. Перенести свой офис в Северную столицу может и крупнейшее в ХМАО предприятие «Сургутнефтегаз».

Также Беглову удалось ускорить подготовку соглашения с ОАО «РЖД». Документ предусматривает инвестиции в транспортную инфраструктуру в размере 88 миллиардов рублей, порядка 30 миллиардов выделит город.