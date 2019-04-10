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Беглов и глава Минстроя РФ обсудили проблемы дольщиков в Петербурге

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Беглов и глава Минстроя РФ обсудили проблемы дольщиков в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на полях Арктического форума встретился с главой Минстроя и ЖКХ России Владимиром Якушевым.

Беглов и Якушев обсудили ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда». На встрече рассматривались вопросы и проблемы строительного комплекса Петербурга.

В частности, речь шла о том, какой будет модель новой системы финансирования в рамках долевого строительства, пишут «Невские новости». По словам Беглова, в Петербурге есть порядочные застройщики, которые доводят начатое до конца.

«Честные, порядочные организации, которые работают, делают большое дело», — сказал он.

Ранее глава Василеостровского района Эдуард Ильин сообщил, что долгострой под Центр реабилитации инвалидов сдадут в эксплуатацию в 2020 году.

Автор: Ирина Селезнева
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