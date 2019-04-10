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Активисты движения «Петербург – город перемен!» помогают коммунальщикам

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Активисты движения «Петербург – город перемен!» помогают коммунальщикам

Санкт-Петербург, 10 апреля. Активисты движения «Петербург – город перемен!» откликнулись на объявление врио губернатора Петербурга Александра Беглова о начале весеннего месячника по уборке и благоустройству города.

Александр Беглов распорядился убрать Петербург к майским праздникам. К коммунальным службам подключились горожане и волонтеры.

Активисты общественного движения организовали работу колл-центра, где принимаются заявки общественных учреждений, которым нужна помощь. Молодежь подготовила список зданий, которые необходимо отмыть.

Активисты движения «Петербург – город перемен!» помогают коммунальщикам

«Нашу идею поддержали социально ответственные предприниматели, благодаря им удалось привлечь профессиональные клининговые компании», – рассказал сопредседатель движения Георгий Рожков.

11 апреля волонтеры будут отмывать фасад здания детского сада «Калипсо» на 12-й линии Васильевского Острова. Ранее сообщалось, что в конце марта общественники организовали праздник для детей и их родителей по созданию скворечников в Петербурге и Кронштадте.

 

Автор: Юлия Шелковенко
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