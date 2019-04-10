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Петербуржцев предупредили о дожде и снеге 11 апреля

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Петербуржцев предупредили о дожде и снеге 11 апреля

Санкт-Петербург, 10 апреля. Спасатели предупредили петербуржцев и жителей Ленобласти о том, что 11 апреля ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Информация об ухудшении погодных условий размещена на сайте ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти. Прогнозируется облачная погода и осадки.

Ветер подует с северо-западного направления со скоростью до 9 метров в секунду. В ночное время суток будет от 0 до минус 5 градусов. Днем столбики термометров покажут от -1 до +4.

Из-за гололедицы на дорогах автомобилистов призвали быть осторожными во время вождения, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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