Штрафы за незаконную рекламу увеличат в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. Депутаты Заксобрания Петербурга поддержали в первом чтении повышение штрафов за незаконную рекламу в городе.

Авторами законодательной инициативы стали Александр Тетердинко и Павел Зеленков. Депутаты отметили, что на улицах города стало много объявлений, афиш и плакатов.

В прошлом году было выписано 4800 протоколов за нелегальную рекламу. И минимальный штраф в размере 1000 рублей не останавливает расклейщиков.

Депутатам предложили увеличить штраф до 3 тыс. — 5 тыс. рублей для физических лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. для должностных лиц и для компаний от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что петербургские депутаты поддержали в первом чтении законопроект о праздновании Дня отца.