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Долгострой в Василеостровском районе Петербурга сдадут в 2020 году

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Долгострой в Василеостровском районе Петербурга сдадут в 2020 году

Санкт-Петербург, 10 апреля. Центр реабилитации инвалидов в Петербурге сдадут в эксплуатацию в декабре 2020 года, сообщил глава Василеостровского района Эдуард Ильин.

Объект строится с 2008 года, за 11 лет сменилось несколько подрядчиков. Как рассказал Ильин, Фонд капитального строительства и ООО «Стройрем» заключили госконтракт для центра соцреабилиации, пишет «Петербургский дневник».

Однако подрядчик сорвал промежуточные сроки выполнения работ и контракт расторгли в сентябре 2018 года. Сейчас проводится конкурс по определению подрядчика на корректировку проектной документации.

Объект сдадут в следующем году. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки в Василеостровский район также обращал внимание на проблему данного долгостроя. Он распорядился разобраться с ситуацией.

Автор: Ирина Селезнева
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