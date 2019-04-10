Несколько улиц Петербурга перекроют из-за полумарафона

Санкт-Петербург, 10 апреля. В городе на Неве 21 апреля в связи с проведением открытого чемпионата Петербурга по полумарафону ограничат движение транспорта.

Спортивные соревнования проводит комитет по физической культуре и спорту Петербурга. 21 апреля с 10.50 до 14.00 будет полностью перекрыто движение на участках Крестовского проспекта, Южной и Северной дорог, Теннисной и Велосипедных аллеях. С 18 апреля до 21 апреля на этих улицах введут запрет остановки транспорта, пишут «Невские новости».

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил о выделении субсидий на финансирование городских спортивных школ. Более 60 млн рублей потратят на закупку необходимого оборудования и организацию тренировочного процесса в петербургских спортшколах.