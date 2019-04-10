Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе, пострадали шесть человек

Санкт-Петербург, 10 апреля. На 30-м километре Киевского шоссе произошла серьезная авария, пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла утром 10 апреля под Петербургом. Автомобиль «Лада Ларгус» въехал в самосвал. Грузовую машину отбросило в сторону проезжающей мимо иномарки Isuzu.

Водитель отечественного автомобиля и пять пассажиров получили травмы. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, пишут «Невские новости».