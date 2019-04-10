Служба социальных участковых появилась в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. В выставочном центре «Ленэкспо» в Петербурге стартовал форум «Старшее поколение», призванный помочь горожанам пожилого возраста с трудоустройством.

Эксперты форума рассказали пенсионерам об организациях, которые специализируются на социальной поддержке старшего поколения. Здесь презентовали Службу социальных участковых, она находится по адресу переулок Антоненко, 6Б.

Главной задачей новой службы стало сопровождение людей старшего возраста. Учреждение работает по принципу «единого окна». Прграммы обслуживания организуют, исходя из информации о состоянии здоровья пенсионера, пишут «Невские новости».

На площадке форума заработала ярмарка с доступными ценами, где можно купить одежду, товары для дома и продукты питания. Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания Петербурга утвердили в первом чтении законопроект о праздновании Дня отца.

Авторы документа полагают, что праздник поможет укреплению института семьи и связей между поколениями.