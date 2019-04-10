Петербургские депутаты предложили отмечать День отца

Санкт-Петербург, 10 апреля. Депутаты Заксобрания Петербурга одобрили в первом чтении законопрокт о Дне отца.

Один из авторов законодательной инициативы Денис Четырбок предложил отмечать День отца каждое третье воскресенье июня. В случае принятия закона мероприятия будут проводиться при финансовой поддержке властей Петербурга, пишет «Петербургский дневник».

Четырбок считает, что это еще одна возможность поддержать семейные ценности и укрепить институт семьи. Новый статус праздника поможет повысить роль отцовства в современном обществе, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что петербургские депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект о реновации жилья в регионах. Документ направят в Госдуму.