Петербургские депутаты предложили отмечать День отца
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Санкт-Петербург, 10 апреля. Депутаты Заксобрания Петербурга одобрили в первом чтении законопрокт о Дне отца.
Один из авторов законодательной инициативы Денис Четырбок предложил отмечать День отца каждое третье воскресенье июня. В случае принятия закона мероприятия будут проводиться при финансовой поддержке властей Петербурга, пишет «Петербургский дневник».
Четырбок считает, что это еще одна возможность поддержать семейные ценности и укрепить институт семьи. Новый статус праздника поможет повысить роль отцовства в современном обществе, добавил депутат.
Ранее сообщалось, что петербургские депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект о реновации жилья в регионах. Документ направят в Госдуму.