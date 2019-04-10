Петербургские депутаты утвердили закон о реновации жилья

Санкт-Петербург, 10 апреля. Депутаты Заксобрания Петербурга утвердили в окончательном чтении проект федерального закона о реновации для регионов РФ, документ передали в Госдуму.

Проект закона приняли с учетом поправки, сообщил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. Одним из авторов инициативы выступил Денис Четырбок.

Условия проживания в домах постройки 1957-1975 годов не соответствуют современным требованиям. Законопроект предусматривает право органов власти реализовать программу по обновлению жилого фонда в регионах.

Финансироваться проект будет за счет бюджетных и иных источников. Проект предусматривает снос устаревших строений и предоставление равнозначных по площади помещений, либо материального возмещения.

Впервые программа реновации стартовала в Москве в 2017 году. Мэр российской столицы Сергей Собянин считает проект успешным.