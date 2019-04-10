Уникальную плавучую платформу «Северный полюс» заложили в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. На судостроительном предприятии Петербурга «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Необычное судно с вертолетной площадкой выполнят по заказу Службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Специалисты называют подобные суда аналогом северной полярной станции.

Их преимущество заключается в том, что подобные суда не зависят от ледовой обстановки: у платформы чрезвычайно крепкий корпус нестандартной формы. Ее автономность позволяет 2-3 года не заходить в порт для пополнения запасов топлива.

Это первая подобная разработка в России.

«Мы закладываем судно уникального проекта, который позволит работать полярникам в комфортных условиях. Мы уверенно идем к цели, которую поставил президент: минимум 50% продукции компании будет гражданской», — сказал президент АО «ОСК» Алексей Рахманов.

Обслуживать платформу будет экипаж из 14 человек, а работать на научной станции смогут 34 ученых-полярника. Планируется, что станцию научнут эксплуатировать в конце 2020-го года.

Закладка нового судна состоялась во второй день Арктического форума. Представители разных стран мира считают, что Арктика – территория будущего. И это будущее должно быть мирным, безопасным и экономически выгодным для всех.