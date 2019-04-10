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Беглов обсудил партнерство Петербурга и северных регионов по развитию Арктики

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Беглов обсудил партнерство Петербурга и северных регионов по развитию Арктики

Санкт-Петербург, 10 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с главами арктических регионов. Участники делового завтрака на площадке Арктического форума обсудили перспективы малого гражданского судостроения для нужд Крайнего Севера.

Александр Беглов считает, что научная, образовательная и технологическая база Петербурга может стать центром для работы по освоению Арктики.

«Я думаю, что Петербург устроил бы всех, как площадка, на которой можно встречаться и обсуждать различные вопросы», — сказал Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Врио губернатора подчеркнул, что город располагает необходимой инфраструктурой, чтобы принять большое число участников таких встреч.

Ранее Александр Беглов объяснил, чем участие в арктических программах выгодно для Петербурга.

По его словам, это создание новых рабочих мест, развитие научного потенциала города и пополнение бюджета.

Автор: Ирина Селезнева
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