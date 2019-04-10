Беглов объяснил, чем участие в развитии Арктики выгодно для Петербурга

Санкт-Петербург, 10 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов за деловым завтраком на площадке Арктического форума рассказал, чем городу выгодно участие в арктических программах.

Александр Беглов отметил, что 30% российских судов производится в Петербурге. То есть 80% научно-проектного потенциала страны и разработок находятся в городе на Неве.

Он отдельно отметил Балтийский завод, «Адмиралтейские верфи», судостроительный завод «Алмаз» — предприятия, которые работают на государство, выполняя заказы для нужд ВМФ РФ. Петербургские инженеры строят дрейфующую платформу «Северный Полюс», аналогов которой нет в мире.

Эту станцию могут использовать в Арктике. В 2019 году в университете имени Макарова в Петербурге открылся центр по подготовке персонала для атомного флота.

«Я уверен, что мы и наши предприятия, наша наука, наши люди примут самое широкое участие в программе освоении Арктики», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов подчеркнул, что это рабочие места, поступления в бюджет и развитие научного потенциала Петербурга.