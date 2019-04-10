Подросток угнал ВАЗ с неохраняемой парковки в Ленобласти

Подросток угнал машину с неохраняемой парковки в Ленобласти
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Санкт-Петербург, 10 апреля. В полицию обратился житель Ленинградской области, заявивший об угоне автомобиля ВАЗ, сообщил источник Федерального агентства новостей.
По словам заявителя, машина пропала с неохраняемой парковки 27 марта. Видеонаблюдение отсутствует, владелец не успел оформить страховку на купленный автомобиль.
9 апреля в полицию с повинной пришел житель Всеволжского района 2002 года рождения. Учащийся колледжа рассказал, что путем толкания транспортного средства совершил угон, пишут «Невские новости».
Автомобиль передали его владельцу. С юноши взяли подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.