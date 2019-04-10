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Неизвестные попытались похитить скульптуру из Русского музея в Петербурге

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Неизвестные попытались похитить скульптуру из Русского музея в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из Русского музея в Петербурге, рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, подозреваемые пытались забрать музейный экспонат с помощью крюка. После инцидента с картиной Архипа Куинджи в Третьяковской галерее, который произошел в январе 2019 года, были усилены меры безопасности в российских музеях.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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