Неизвестные попытались похитить скульптуру из Русского музея в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из Русского музея в Петербурге, рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, подозреваемые пытались забрать музейный экспонат с помощью крюка. После инцидента с картиной Архипа Куинджи в Третьяковской галерее, который произошел в январе 2019 года, были усилены меры безопасности в российских музеях.