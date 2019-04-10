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Девять детей госпитализировали из детского сада в Петербурге

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Девять детей госпитализировали из детского сада в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 апреля. Управление Роспотребнадзора по Петербургу проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту заболеваний воспитанников одного из детских садов города. Девять детей госпитализированы, говорится в сообщении на сайте управления РПН по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что в детском саду №53 Красногвардейского района Северной столицы зарегистрированы случаи кишечных заболеваний среди детей. Пострадал 21 ребенок. В Роспотребнадзоре сообщили, что заболевание протекает в виде гастроэнтеритов и энтероколитов. 

Расследование выявило нарушения при организации питания детей. Роспотребнадзор организовал медицинское освидетельствование контактных детей и персонала, в том числе работников пищеблока. Также установлено медицинское наблюдение за детьми, контактировавшими с заболевшими. 

В рамках расследования отобраны пробы продовольственного сырья и пищевых продуктов. Их проанализируют на микробиологические показатели. Организованы дезинфекционные мероприятия.

Сообщается, что работа детского сада приостановлена. Ситуация находится на контроле управления РПН по Петербургу.

Автор: Сергей Петров
Источник: Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
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