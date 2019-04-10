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Безработный осквернил памятник советским воинам в Ленобласти

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Безработный осквернил памятник советским воинам в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 апреля. Безработный мужчина осквернил мемориал в честь воинов 1-й стрелковой дивизии НКВД в поселке имени Морозова в Ленинградской области, сообщил источник.

Памятник находится во Всеволжском районе. Инцидент произошел 9 апреля, когда мужчина изрисовал монумент серебристой краской, пишут «Невские новости».

Вандалом оказался 40-летний местный житель. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вандализме, ведется проверка.

Автор: Ирина Селезнева
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