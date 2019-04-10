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Пенсионерка в Ленобласти скончалась после ограбления

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Пенсионерка в Ленобласти скончалась после ограбления

Санкт-Петербург, 10 апреля. Мужчина пригрозил пистолетом пенсионерке и отобрал личные вещи в городе Отрадное в Ленобласти, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел поздним вечером 9 апреля, когда преступник самовольно вошел в частный дом. Он пригрозил женщине 1958 года рождения предметом похожим на пистолет и потребовал деньги.

Пенсионерка лишилась 15 тысяч рублей, трех мобильных телефонов, ювелирных изделий. После ограбления женщине стало плохо и она скончалась в своем доме.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется расследование.

Автор: Ирина Селезнева
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