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Студенческие посиделки с алкоголем закончились изнасилованием в Ленобласти

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Студенческие посиделки с алкоголем закончились изнасилованием в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 апреля. В полицию обратилась студентка из Тюменской области, заявив об изнасиловании знакомым в Ленобласти, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Первокурсница учится в одном из университетов в Петербурге. Девушка рассказала, что в ночь на 7 апреля в Ленобласти ее изнасиловал знакомый студент-второкурсник.

До этого молодые люди распивали алкогольные напитки. Правоохранительные органы проводят проверку по факту заявления, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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