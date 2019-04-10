Студенческие посиделки с алкоголем закончились изнасилованием в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 апреля. В полицию обратилась студентка из Тюменской области, заявив об изнасиловании знакомым в Ленобласти, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Первокурсница учится в одном из университетов в Петербурге. Девушка рассказала, что в ночь на 7 апреля в Ленобласти ее изнасиловал знакомый студент-второкурсник.

До этого молодые люди распивали алкогольные напитки. Правоохранительные органы проводят проверку по факту заявления, пишут «Невские новости».