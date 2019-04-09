Как обучить школьников секретам успеха, обсудили на форуме в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. Форум детских общественных объединений Петербурга стартовал в Ленэкспо. Участие в нем принимают все ключевые государственные структуры и общественные организации города. Им предстоит обсудить создание максимально подходящих условий в школах, чтобы молодое поколение могло достойно отвечать на серьезные глобальные вызовы современности.

Участники Форума выразили уверенность, что сегодня главной целью школы является обучение детей секретам успеха, благодаря вовлечению их не только в обязательные образовательные программы, но и в дополнительные проекты и движения.

Заместитель председателя комитета по образованию Андрей Борщевский в интервью «Невским новостям» заявил, что участие ребенка в разных движениях без необходимости выбирать конкретную организацию сегодня имеет огромное значение для Петербурга. По его словам, в будущем в школах будут работать специальные наставники, способные помочь ребенку наладить «связь между поколениями».

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Петербурга Ольга Качанова также обратила внимание на то, что молодежные движения помогают бороться с отчужденностью детей и неумением установить контакт со сверстниками.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов ранее выразил мнение, что каждая школа в Северной столице должна иметь свою «изюминку». При этом он подчеркнул, что само понятие «типовая школа» уже становится менее актуальным.

Как сообщалось во вторник, Беглов подписал два соглашения о предоставлении городу субсидий из федерального бюджета. Документы предусматривают выделение средств на спортивные организации, в частности, на покупку оборудования и инвентаря. Финансирование получат 15 спортивных школ Петербурга.