Беглов и глава РАН обсудили возможность сохранения научной базы Пулковской обсерватории

Санкт-Петербург, 9 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с главой Российской академии наук Александром Сергеевым возможность сохранения научной базы Главной (Пулковской) астрономической обсерватории в Северной столице.

Встреча состоялась на Международном арктическом форуме, который проходит во вторник в Петербурге. Как сообщает ТАСС, Беглов и Сергеев пришли к договоренности, что научная база обсерватории должна остаться в Петербурге.

Была достигнута договоренность о встрече с трудовым коллективом обсерватории, которая может пройти в рамках ПМЭФ-2019 в июне.

Сергеев отметил, что «это очень непростые вопросы, связанные с будущим астрономических лабораторий, оснащенных не самым современным оборудованием». Он обратил внимание, что с такими же проблемами сталкиваются ученые и в других странах.

Напомним, летом прошлого года президиум РАН посчитал целесообразным провести постепенный перевод астрономических наблюдений из Петербурга на другие наблюдательные базы, расположенные в более благоприятных астроклиматических условиях.

Ранее во вторник сообщалось, что Беглов подписал два соглашения о предоставлении городу субсидий из федерального бюджета. Документы предусматривают выделение средств на спортивные организации, в частности, на покупку оборудования и инвентаря. Финансирование получат 15 спортивных школ Петербурга.

Кроме того, врио губернатора и глава Республики Якутия Айсен Николаев на площадке Арктического форума подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между регионами.