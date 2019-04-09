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Незаконную постройку снесли на Лиговском проспекте в Петербурге

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Незаконную постройку снесли на Лиговском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 апреля. На Лиговском проспекте, 52 рабочие демонтировали незаконное строение, говорится в сообщении на сайте администрации Петербурга.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом в декабре 2018 года обнаружили самострой. На территории строения находились магазин и точка общепита.

Компания ООО «Возрождение» не имела необходимого разрешения на строительство на данном участке. Владелец не захотел добровольно сносить постройку. Правоохранительные органы возбудили административное делопроизводство, нарушитель заплатит штраф в 60 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что власти Ленобласти рассматривают возможность строительства канатной дороги из Кудрово до ближайшей станции метро. Проект планируется представить на обсуждение в конце апреля.

Автор: Ирина Селезнева
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