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Канатная дорога может соединить Кудрово и Петербург

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Канатная дорога может соединить Кудрово и Петербург

Санкт-Петербург, 9 апреля. Власти Ленобласти представят в Петербурге проект канатной дороги, которая соединит Кудрово с ближайшей станцией метро. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Власти рассматривают альтернативные виды транспорта. По словам Александра Дрозденко, у Ленобласти есть инвестор, который готов вложиться в развитие этого проекта.

«И центра Кудрово до метро «Улица Дыбенко» канатный транспорт высотой около 50 м, когда нон-стоп будут двигаться вагончики», — пояснил он.

Протяженность канатной дороги составит около четырех километров, а ее стоимость будет ниже, чем строительство линии для скоростного трамвая. Дрозденко добавил, что проект представят для обсуждения в конце апреля.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о сотрудничестве двух регионов с главой Республики Якутия.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: ТАСС
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