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Пьяный петербуржец едва не убил соседа из-за мешка с мусором

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Пьяный петербуржец едва не убил соседа из-за мешка с мусором

Санкт-Петербург, 9 апреля. Прокуратура Выборгского района утвердила обвинение в отношении 48-летнего петербуржца по уголовному делу об угрозе убийством, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, причиной конфликта стал мусорный пакет на площадке жилого дома. Петербуржец решил вынести вечером мусор и встретил у мусоропровода пьяного соседа.

Мужчина не стал мешать соседу и поставил пакет с отходами рядом. Через некоторое время в его квартиру позвонили. Разъяренный сосед выстрелил в воздух, а потом стал угрожать убийством.

Ему грозит до двух лет лишения свободы, уголовное дело направлено в суд. Ранее сообщалось, что мужчина не смог отобрать у петербурженки телефон, угрожая ей ножом.

Автор: Ирина Селезнева
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