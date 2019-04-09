Пьяный петербуржец едва не убил соседа из-за мешка с мусором

Санкт-Петербург, 9 апреля. Прокуратура Выборгского района утвердила обвинение в отношении 48-летнего петербуржца по уголовному делу об угрозе убийством, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, причиной конфликта стал мусорный пакет на площадке жилого дома. Петербуржец решил вынести вечером мусор и встретил у мусоропровода пьяного соседа.

Мужчина не стал мешать соседу и поставил пакет с отходами рядом. Через некоторое время в его квартиру позвонили. Разъяренный сосед выстрелил в воздух, а потом стал угрожать убийством.

Ему грозит до двух лет лишения свободы, уголовное дело направлено в суд. Ранее сообщалось, что мужчина не смог отобрать у петербурженки телефон, угрожая ей ножом.