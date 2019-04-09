Грузовик сбил мужчину на Старо-Петергофском шоссе

Санкт-Петербург, 9 апреля. На пересечении Рижского проспекта и Старо-Петергофского шоссе произошло ДТП, погиб один человек, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 9 апреля. Водитель грузовика Volvo 1964 года рождения наехал на пешехода. Пострадавший 1960 года рождения получил тяжелые травмы.

Прибывшие на место ДТП медики скорой помощи констатировали смерть мужчины. По предварительной информации, петербуржец переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, пишут «Невские новости».