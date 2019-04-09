Эксперт оценил шансы СКА и ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина

Санкт-Петербург, 9 апреля. Бывший нападающий «СКА-Невы» Андрей Рычагов считает, что ни у СКА, ни у ЦСКА нет психологического преимущества перед полуфинальной встречей 9 апреля.

Счет в серии 3:3, а значит явного преимущества ни у петербургских, ни у московских армейцев нет. Именно в Москве решится, кто выйдет в финал.

«Наверное, какое-то преимущество может быть у ЦСКА, потому что они играют дома», – считает Рычагов, его цитируют «Невские новости».

Хоккеист считает, что обе команды очень сильные и играют на равных. Поэтому выяснять, какой клуб сильнее, могут и в овертайме. Ожидается напряженная игра, заключил он.