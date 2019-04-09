Петербургские коммунальщики с начала апреля отмыли 600 улиц

Санкт-Петербург, 9 апреля. Петербургские коммунальщики очистили от грязи почти 600 улиц, за минувшие сутки отмыто 75 магистралей, говорится в сообщении на сайте администрации города.

1 апреля в Северной столице стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству города после зимы. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился полностью подготовить город к майским праздникам.

Рабочие продолжают уборку улиц в выходные дни и в неблагоприятную погоду. Дожди, которые идут в Петербурге, помогают коммунальщикам привести улицы в порядок.

Накануне были отмыты набережная Обводного канала, Садовый мост, Суворовская площадь и другие объекты Центрального района, пишут «Невские новости».