Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Петербургские коммунальщики с начала апреля отмыли 600 улиц

594
0 Оставить комментарий

Петербургские коммунальщики с начала апреля отмыли 600 улиц

Санкт-Петербург, 9 апреля. Петербургские коммунальщики очистили от грязи почти 600 улиц, за минувшие сутки отмыто 75 магистралей, говорится в сообщении на сайте администрации города.

1 апреля в Северной столице стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству города после зимы. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился полностью подготовить город к майским праздникам.

Рабочие продолжают уборку улиц в выходные дни и в неблагоприятную погоду. Дожди, которые идут в Петербурге, помогают коммунальщикам привести улицы в порядок.

Накануне были отмыты набережная Обводного канала, Садовый мост, Суворовская площадь и другие объекты Центрального района, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров