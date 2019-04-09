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Дополнительные электрички запустят в Ленобласти с 19 апреля

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Дополнительные электрички запустят в Ленобласти с 19 апреля

Санкт-Петербург, 9 апреля. На Октябрьской железной дороге с 19 апреля увеличат число пригородных поездов во все направления в связи с ростом пассажиропотока, сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

По пятницам маршрут электрички №6539 продлят из Петербурга до Кузнечного. Изменения касаются маршрутов №6557 Петербург – Сосново, № 6831 Петербург – Мельничный Ручей и других.

С наступлением весеннего тепла увеличится число электричек в выходные. Горожане в это время будут выезжать на дачу.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует поставить в Петербург 28 новых скоростных поездов «Ласточка». Петербургские власти также планируют модернизировать три городских вокзала.

Автор: Ирина Селезнева
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