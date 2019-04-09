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Беглов подписал два соглашения о субсидиях для спортшкол Петербурга

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Беглов подписал два соглашения о субсидиях для спортшкол Петербурга

Санкт-Петербург, 9 апреля. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал два соглашения о предоставлении городу субсидий из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Смольного.

Документы предусматривают выделение средств на спортивные организации, в частности, на покупку оборудования и инвентаря. Финансирование получат 15 спортивных школ Петербурга, в том числе, училище олимпийского резерва №2.

Общий объем субсидий по первому соглашению — более 48 млн рублей. Второе соглашение касается финансирования в размере 18,9 млн рублей для пяти спортшкол олимпийского резерва, пишут «Невские новости».

Ранее Александр Беглов побывал в «Экспофоруме», где представлен стенд Петербурга в рамках международного Арктического форума. Ему показали проекты, которые разрабатывают городские предприятия для освоения Арктики.

Автор: Ирина Селезнева
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