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Милонов призвал ограничить в России продажу алкоголя в миниатюрной таре

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Милонов призвал ограничить в России продажу алкоголя в миниатюрной таре

Санкт-Петербург, 9 апреля. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, предложив ограничить в России продажу спиртного в миниатюрной таре.

Парламентарий считает, что на фоне национальной кампании против пьянства проблемой остается продажа алкогольных напитков в малой таре до 100 мл.

«Как правило, в красивых «бутылёчках» продается крепкий алкоголь – водка, виски, коньяк, текила, абсент», — сказал Милонов, его цитирует News.ru.

Эти бутылочки видят дети и воспринимают их как игрушки, добавил он. При этом в мини бутылочках разлит настоящий алкоголь, который влияет на здоровье человека.

По мнению врача-нарколога Алексея Егорова, маленькие бутылочки не представляют серьезную угрозу. Такой алкоголь стоит намного дороже, а покупатель не всегда готов платить за алкогольные напитки в литровой таре, пишет «Петербургский дневник».

Автор: Ирина Селезнева
Источник: News.ru
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